Japão: BoJ ainda vê economia em 'situação severa' por conta da covid-19

28/06/2021 | 08:32



Apesar da recente melhora, a economia japonesa segue em "situação severa" por conta do impacto do coronavírus. A avaliação consta no relatório que compila opiniões da última reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ), divulgado nesta segunda-feira, 28. Segundo o documento, a atividade econômica do país insular asiático deve seguir fraca por algum tempo, à medida que as incertezas permanecem altas. A expectativa é de que avanço da vacinação em massa contra a covid-19 permita a liberação da demanda reprimida, mas a retomada ocorrerá apenas "de maneira moderada".

"Espera-se que a atividade econômica melhore junto com o progresso na vacinação. No entanto, é necessário continuar a prestar atenção às consequências da covid-19 e riscos negativos para a atividade e os preços", avalia.

O BoJ prevê ainda que a inflação subirá de forma tímida, mesmo com a escalada das cotações de commodities no mercado internacional. "Os preços podem subir dependendo da situação das vacinas, mas a expectativa é de que tal pressão inflacionária seja apenas transitória, em parte devido às dinâmicas deflacionárias", explica.