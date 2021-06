Biah Rodrigues e Sorocaba cancelam chá revelação após filho passar mal: A saturação dele caiu

28/06/2021 | 08:10



Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba cancelaram às pressas o chá de revelação do segundo filho, que realizariam no domingo, dia 27, após o filho primogênito, Theo, passar mal e ser levado ao hospital.

Com uma foto do pé do menino com um acesso, ela explicou o ocorrido:

Respondendo a todas as mensagens de vocês. Tivemos que cancelar o chá hoje. Nosso Theozinho não estava bem, então fomos fazer exames... A saturação dele caiu, depois venho com calma explicar, mas ele já está melhor agora, graças a Deus. Obrigada a todas as mensagens de apoio e carinho. Estamos orando aqui para que não seja nada, escreveu a influenciadora.

Horas antes ela havia publicado detalhes sobre o chá revelação, contando que estava pensando em mostrar os bastidores da organização do evento familiar. O sumiço dela no Instagram despertou preocupação entre os fãs e seguidores e, após muito mistério, ela apareceu apenas informando do cancelamento.

No dia 11 de junho, ela e Sorocaba revelaram publicamente que estavam à espera do segundo filho. Theo completou um ano de idade em maio.