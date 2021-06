Acampamentos de férias se preparam para a temporada de julho com teste de covid e máscara

Redação

Do Rota de Férias



28/06/2021 | 07:56



Com a temporada de julho chegando, os acampamentos de férias se preparam para receber crianças, mais uma vez, sob o temor da pandemia. Mais do que programações temáticas, alguns deles implementaram uma série de medidas para aumentar a segurança dos hóspedes.

Acampamentos de férias

Peraltas

Situado em Brotas, a 220 km de São Paulo, um dos acampamentos de férias mais tradicionais do estado, o Peraltas, aposta que o convívio entre as crianças é salutar no momento, desde que seja feito com responsabilidade. Por isso, estabeleceu diretrizes como teste para covid-19 com no mínimo três dias antes da data de entrada e exigência de máscara.

De acordo com nota divulgada pelo empreendimento, serão adotadas medidas como espaçamento de 1,5 metro de distância entre as mesas, aferição de temperatura dos visitantes e disposição de álcool em gel. Durante o transporte, haverá distanciamento entre os assentos. Além disso, as malas dos acampantes serão higienizadas e os quartos serão limpos duas vezes ao dia.

Divulgação – Peraltas Voo de balão ancorado no acampamento de férias Peraltas

Em relação à programação, estão programados diversos eventos temáticos, como o “Séries e Filmes”, com gincanas relacionada ao universo dos filmes (de 9 a 13 de julho) e séries (de 13 a 19 de julho). Fora isso, quem for ao Peraltas poderá fazer passeios em um balão ancorado e curtir uma piscina com projeção mapeada.

A temporada de julho do acampamento de férias ocorrerá entre os dias 9 e 19, com períodos pré-programados que variam de cinco a sete dias. O pacote de 5 dias, de 9 a 13 de julho, por exemplo, custa R$ 2.860. Já o pacote de sete dias, de 13 a 19 de julho, sai por R$ 3.896.

O regime de alimentação é sempre completo e inclui cinco refeições diárias. O peralta recebe crianças e jovens entre 4 a 16 anos.

NR

Outro entre os acampamentos de férias mais famosos do Brasil que promete adotar diversas medidas des segurança é o NR, que tem empreendimentos em Santo Antônio do Pinhal (SP) e Sapucaí Mirim (MG). Para se hospedar por lá, os hóspedes devem apresentar resultado negativo de exame RT-PCR, com antecedência máxima de quatro dias ou ainda de exame laboratorial comprovando que já teve a doença e possui anticorpos IgG para SARS-COV-2 (ou exame equivalente). O comprovante de imunização vacinal contra covid-19 também é aceito.

Seguro viagem também é importante no Brasil – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na hora de fechar a compra no Seguros Promo.

Além disso, o NR estabeleceu os seguintes critérios durante a hospedagem:

Checagem de temperatura três vezes ao dia.

Higienização de todos os equipamentos e materiais presentes em nossas atividades antes e após o uso.

Distanciamento nas filas e atividades.

Limpeza especial nos quartos e ambientes compartilhados.

Divisórias nas mesas de refeição e um novo esquema de serviço nos nossos restaurantes.

Utilização de máscaras em ambientes com maior proximidade.

Durante as férias de julho, o acampamento de férias divulgou que irá realizar a programação tradicional com as turmas Kids de 5 a 10 anos, Teens de 11 a 16 anos e Kids&Teens 7 a 13 anos, além das temporadas temáticas de basquete (NRB) e futebol (Barça).