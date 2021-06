CSA vira em um minuto e deixa Cruzeiro perto da zona de rebaixamento na Série B

27/06/2021 | 22:43



O Cruzeiro até começou bem a partida no estádio Rei Pelé, em Maceió, com gol de Felipe Augusto aos 5 minutos do primeiro tempo. O problema é que o clube mineiro se desligou e levou a virada em um minuto com dois gols de Iury, aos 27 e 28, e foi derrotado, por 2 a 1, na noite deste domingo, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado negativo deixou o Cruzeiro próximo da zona de rebaixamento. O time mineiro ocupa a 13.ª colocação com sete pontos, a um da degola. O CSA, enquanto isso, subiu para o décimo lugar com oito pontos, a quatro do G4.

O primeiro tempo foi agitado. Logo aos 5 minutos, Marcinho bateu escanteio e Felipe Augusto, no meio da defesa, testou para as redes. O CSA respondeu da mesma forma. Mas a cabeçada para baixo de Matheus Felipe, aos 16 minutos, foi para fora.

O CSA manteve a calma e conseguiu a virada em um minuto. Aos 27, Gabriel cruzou e Iury cabeceou no cantinho para deixar tudo igual. No minuto seguinte, Iury roubou a bola de Joseph e bateu no canto. Sem chances para Fábio.

O CSA voltou sem Iury, lesionado, para o segundo tempo. Seu substituto, Silvinho, conseguiu a primeira chance aos 6 minutos. Ele recebeu de Yago e bateu com perigo. O Cruzeiro apareceu só aos 24 minutos. Felipe Augusto recebeu de Thiago e mandou uma bomba, mas Thiago Rodrigues espalmou.

Aos 31 minutos, Silvinho perdeu uma chance incrível. Ele recebeu de Bruno Mota, driblou Fábio, mas errou o chute com o gol aberto.

Na oitava rodada, o CSA visitará a Ponte Preta na quarta-feira, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Cruzeiro, também na quarta, mas às 19 horas, receberá o Guarani no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CSA 2 X 1 CRUZEIRO

CSA - Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe (Wellington) e Vitor Costa; Geovane, Giva Santos (Bruno Mota) e Gabriel (Silas); Yago (Reinaldo), Dellatorre (Renato Cajá) e Iury (Silvinho). Técnico: Bruno Pivetti.

CRUZEIRO - Fábio; Joseph, Ramon e Weverton (Matheus Pereira); Rául Cáceres, Matheus Barbosa, Rômulo (Adriano) e Felipe Augusto; Bruno José (Airton), Bissoli (Thiago) e Marcinho (Claudinho). Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Felipe Augusto, aos 5 minutos, Iury, aos 27 minutos e aos 28 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS Iury, Fabrício, Geovane, Gabriel, Cristovam, Silas (CSA); Ramon, Stênio, Marcinho (CRUZEIRO).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).