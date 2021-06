Arraiá Solidário arrecada uma tonelada de alimentos em doações

da Redação



27/06/2021 | 21:55



O Arraiá Solidário, realizado pela Prefeitura de Diadema, esquentou a tarde de ontem na cidade. A programação contou com live de bandas de forró no Teatro Clara Nunes e dois trios elétricos que percorreram as ruas da cidade para incentivar os moradores a realizarem doações para pessoas que vivem em vulnerabilidade. Em menos de cinco horas foi arrecadado uma tonelada de alimento e 360 quilos de roupas, segundo a Prefeitura.

Para o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), o Arraiá Solidário cumpriu sua missão. “Enquanto a gente não tem um País mais justo, temos que olhar para frente para deixarmos um Brasil melhor para os brasileiros. Mas tem gente que precisa de uma mão amiga agora, não adianta falar que será daqui a alguns meses ou anos. Então, é isso que aprendemos, que quando a gente estende uma mão é muito importante”, disse.

Em um ambiente acolhedor, intercalando vídeos com coreografias de integrantes do Programa Mulheres em Movimento, as bandas Forró Casal 2, Forró Só de Boa, Gaviões do Nordeste, Cabra é Fêmea e Francis Lopes levaram alegria e mensagens de incentivo à solidariedade para os internautas que acompanharam as apresentações transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura.

Foram sorteadas prendas e apresentações de vídeos com brincadeiras e tutoriais de receitas típicas de São João (disponíveis nas redes sociais do programa Facebook mulheresemmovimentooficial). O evento também registrou participações especiais como o poeta, cordelista e escritor Moreira de Acopiara que contou em versos os festejos juninos e a tradição brasileira.

Além disso, o destaque da festa foi a presença de dois trios elétricos com atrações como Trio Marajó, Nego do Acordeon Oficial & Trio e Joãozinho Dez e Zé Maria que percorreram as ruas da cidade levando boa música e estimulando a população a doar nas campanhas Sua Fome me Incomoda e Aquece Diadema. Assim, foi possível levar o Arraiá a todos os bairros da cidade.

As doações beneficiarão famílias em situação de vulnerabilidade. A Prefeitura mantém a Campanha Sua Vida Importa para Mim e Sua Fome me Incomoda, uma iniciativa do comitê de combate à fome da Prefeitura, instituído por decreto. Mais informações estão disponíveis em http://combateafome.diadema.sp.gov.br.

Já, a Campanha Aquece Diadema, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e pelas secretarias de Defesa Social, Saúde e Assistência Social e Cidadania, teve início em 1º de junho para arrecadar roupas e cobertores em bom estado. Para mais informações, é só acessar o link www.diadema.sp.gov.br/26633-campanha-do-agasalho-aquece-diadema-tera-inicio-na-proxima-terca.