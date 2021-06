Grande ABC chega a 50% dos adultos com a primeira dose

Anderson Fattori



27/06/2021 | 21:30



O Grande ABC superou no fim de semana a marca de 50% da população com 18 anos ou mais vacinada contra a Covid com ao menos uma dose. De acordo com boletins enviados pelas prefeituras, 1.096.806 pessoas iniciaram o esquema vacinal, o que corresponde a 51,8% dos 2.118.043 moradores da região que compõem o público que pode receber os imunizantes nesta fase da campanha. Levando em consideração a população geral da região, ou seja, os 2,8 milhões de habitantes, o fármaco já chegou a 39% das pessoas.

A segunda dose da vacina foi aplicada em 16,2% dos moradores com 18 anos ou mais e a 12,2% da população em geral, grupo que está totalmente protegido contra o coronavírus. Esse número tende a aumentar bastante nos próximos dias, já que as cidades começaram a receber os imunizantes da Janssen, que é de dose única e garante eficácia de 66,9% para casos leves e moderados e 76,7% para casos graves de Covid. São Caetano, Santo André e Diadema já haviam recebido, juntas, 10.080 doses. Ontem foi a vez de São Bernardo ser contemplada – a Prefeitura não divulgou quantas frações teve direito.

Ontem as cidades do Grande ABC bateram o recorde no número de vacinas aplicadas. Com o incremento de 10.439 frações ministradas por Mauá durante a realização do mutirão da vacina, a região chegou a 46.756 frações aplicadas, sendo 46.438 referente à primeira dose e 318, à segunda. O número é muito superior a maior marca desde o início da campanha, que era de 31.717 fármacos injetados dia 23 de junho.

BALANÇO DOS CASOS

Com a campanha de vacinação avançando, o número de diagnósticos positivos e de casos seguem em queda no Grande ABC. Ontem, foram 76 novos contaminados e nove falecimentos informados por Santo André, São Bernardo e São Caetano – as outras cidades não emitem boletim no fim de semana. Os números são menores no fim de semana porque as secretarias de saúde trabalham em regime de plantão.

Com isso, o total de moradores da região que já foram infectados pelo coronavírus subiu para 215.911 e os que perderam a vida para a doença chegaram a 8.892. Dos contaminados, 196.871 já estão recuperados da doença.

No Estado, foram registrados ontem 7.965 novos casos e 134 mortes por Covid em período de 24 horas. No total, desde o início da pandemia, já são 3.696.093 casos diagnósticos positivos e 126.050 óbitos. Entre o número total de infectados, 3.256.398 tiveram a doença e estão recuperados, sendo que 388.959 foram internados e receberam alta.

Ontem, havia 20.836 pacientes internados em todo o Estado, sendo 10.007 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 10.829 em vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 76,4% e na Grande São Paulo é de 70,8%.

No Brasil, de acordo com levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, foram registrados entre sábado e domingo mais 33.704 novos casos de coronavírus e 739 mortes causadas pela doença. Com isso, desde o início da pandemia são 18.420.598 pessoas infectadas e 513.474 óbitos. O número de recuperados da doença subiu para 16.613.992.