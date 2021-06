Verstappen diz que vitória no GP da Estíria foi a 'mais dominante' da carreira

27/06/2021 | 16:40



Max Verstappen largou como pole position e permaneceu na primeira colocação até a bandeirada final para conquistar o GP da Estíria, em Spielberg, na manhã deste domingo. Assim, o piloto holandês celebrou a 14ª vitória desde que compete na Fórmula 1, com níveis de tranquilidade e confiança bem acima dos já experimentados durante os 13 triunfos anteriores.

Questionado se a conquista no circuito austríaco foi a mais dominante de todas em sua carreira na categoria, ele disse que sim, mas dividiu os méritos com a Red Bull, elogiando o desempenho do carro. "Bem, claramente, vendo a diferença (para Hamilton), sim, mas o equilíbrio do carro foi o melhor até agora nesta temporada", afirmou o piloto.

Sem sofrer ameaças reais do segundo colocado Louis Hamilton durante a corrida, Verstappen revelou que estava confiante desde as primeiras voltas, quando sentiu que o carro estava 'super agradável de dirigir'. Dessa maneira, manteve o controle do início ao fim e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

"Você nunca tem como saber como as coisas vão terminar, mas eu senti o carro bem equilibrado desde o início e foi bem tranquilo de gerenciar os pneus já na largada. No fim, ainda estava com os pneus em bom estado, foi só ir encaixando os tempos de volta", avaliou.

O novo triunfo sobre a Mercedes deixou os bastidores da Red Bull em clima de muita satisfação. Reforçando o discurso de Verstappen, o chefe da equipe austríaca, Christian Horner destacou a estratégia adotada neste domingo diante de novas dificuldades enfrentadas pela Mercedes.

"O único percalço foi o pit stop do Pérez. Mas tirando isso, foi uma grande exibição. Max controlou a corrida muito bem com a estratégia de uma parada. Dava para ver que o Hamilton tinha problemas com os pneus, mas a maneira que o Max construiu a vantagem... Deu aula e controlou a corrida com propriedade. Foi a vitória mais dominante sobre a Mercedes em 2021 e isso é muito encorajador", comentou Horner.

Agora com 156 pontos, Verstappen lidera o Mundial de Pilotos com 18 pontos de diferença para Hamilton, que tem 138. Daqui uma semana, os dois voltam para a pista, novamente no circuito de Spielberg, desta vez para a disputa do GP da Áustria.