Nas Maldivas, Deborah Secco curte viagem com a filha e o marido

27/06/2021 | 16:11



Após derreter a internet com a tão aguardada participação de Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura, em Salve-se Quem Puder, Deborah Secco decidiu tirar uma férias nas Ilhas Maldivas. A atriz está hospedada no famoso Soneva Fushi - um hotel chiquérrimo com diárias até 46 mil reais. Quem pode, pode, não é mesmo?

No último sábado, dia 26, a musa aproveitou para mostrar um pouquinho de como está sendo todo esse luxo e compartilhou nas redes sociais cliques incríveis das águas cristalinas.

Nas fotos, ela aparece tomando um solzinho e se divertindo com a filha e o marido.