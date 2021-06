Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, curte dia de praia com os filhos e famosos elogiam: Anjinhos amados

27/06/2021 | 09:11



No último sábado, dia 26, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, mostrou por meio das redes sociais que curtiu um dia de praia com os filhos do casal, Romeu e Gael. No Instagram, o dermatologista postou uma foto em que aparece olhando o mar com os filhos - e ao fundo, é claro, uma bela paisagem.

Nos comentários apareceram alguns famosos:

Gostaram do mar?, quis saber Ingrid Guimarães, amiga próxima da família.

Lindos, postou João Vicente de Castro.

Quanto amor, disse Pathy Dejesus.

Anjinhos amados, se derreteu Carol Trentini.

Já no Stories, Thales postou outro clique da família reunida na praia e brincou que estava escondendo o cofrinho.

Lembrando que Paulo Gustavo morreu em maio desse ano após uma longa e difícil batalha contra o coronavírus. Desde então, Thales tem recebido ajuda de diversos amigos - além de lindas homenagens dos fãs.