Santo André arranca empate no fim e segue no G-4 da Série D

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 19:42



Gol do atacante Vitor Carvalho, aos 45 minutos do segundo tempo, salvou o Santo André da terceira derrota seguida na Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem, diante do São Bento, no Estádio do Inamar, em Diadema, o Ramalhão sofreu para organizar boas jogadas ofensivas e só arrancou o empate por 1 a 1 na base do abafa, em lance de bola parada.



Com o resultado, as equipes chegaram a quatro pontos cada e seguem emboladas na luta por uma das quatro vagas do Grupo A7 na segunda fase. O Santo André está à frente, em quarto, porque venceu uma partida, enquanto a equipe de Sorocaba empatou quatro vezes. Mas a dupla de São Paulo pode ser ultrapassada pelo Cianorte-PR, que tem três pontos e hoje, às 16h, encara o líder, Madureira-RJ (cinco), e até pelo Bangu-RJ, na lanterna, com dois, que também hoje, às 15h, recebe o Boa Vista-RJ (cinco).



Os planos do técnico do Santo André, Wilson Júnior ficaram comprometidos quando, aos nove minutos, Jhonny, ex-Ramalhão, abriu o placar para o São Bernardo com um belo chute cruzado.



Dai em diante, o Santo André passou a controlar a bola no meio de campo, mas tinha enorme dificuldade para articular uma boa jogada. A opção ofensiva ficou limitada as bolas altas na tentativa que Nunes, principal referência em campo, pudesse resolver, mas o veterano, preso entre os zagueiros, pouco produziu.



A partida foi neste ritmo até o fim, com o Santo André conseguindo assustar apenas nas bolas paradas. De tanto insistir, o empate saiu. Aos 45 minutos, Bruninho cobrou falta de longe para dentro da área, Vitor Carvalho aproveitou momento de desatenção da defesa e apareceu para completar na segunda trave e dar números finais ao confronto.



Na próxima rodada, a quinta da Série D, o Santo André terá pela frente a Inter de Limeira, sábado, às 17h, no Interior.