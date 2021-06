1994: os correligionários identificados

Ademir Médici



OS CARICATOS

Solidificavam-se os partidos políticos. O bipartidarismo era coisa do passado. E como identificar os novos cabos eleitorais?

Às vésperas das eleições gerais de 1994, marcadas para uma segunda-feira, 3 de outubro, Ricardo Girotto, do Departamento de Artes do Diário, procurava identificar em caricaturas como eram os militantes dos partidos que se sobressaiam: PSDB, PT, PV, PMDB e PDT.

A POCHETE ESTAVA NA MODA

661 – Os tucanos do PSDB: camiseta de gola alta ou camisa de algodão ou viscose; calça jeans estonada; broches ou adesivos discretos; tênis importado ou botinas de couro; brinco de cerâmica ou marfim.

662 – Os petistas: camiseta com estampa do candidato; botton, broche de estrelinha fixada na camiseta ou boné; calça ou minissaia jeans; mochila para guardar panfletos; pochete; tênis ou botinas zebu; boina.

663 – Os ambientalistas do PV: camisetas com motivos ecológicos; calças largas de algodão ou sarja; brinco de conchinhas; sapatilhas chinesas ou alpargatas de tecido e solado de corda.

664 – O PMDB quercista: camisa listrada de mangas curtas (estilo Quércia), calça de tergal, cinto com fivela personalizada, botina de bico fino com saltinho.

665 – O PDT de Brizola: camisa com colarinhos desabotoados ou camisetas com estampas nacionalistas; lenço vermelho para pescoço (opcional); sapatos vulcrabrás; cinto com fivela personalizada.

666 – As ilustrações são do cartunista Girotto; o texto, do jornalista José Antonio Leite, que escreve: “Amanhã, quando os relógios cravarem 8h, um verdadeiro batalhão de militantes ganhará as ruas do Grande ABC”.

667 – E prossegue: “Para tentar driblar o impedimento legal da boca de urna, eles se armarão com um arsenal de camisetas, bandeiras, broches e santinhos para convencer os eleitores indecisos a votar em seus candidatos”.

668 – Complementa Leite: “Do PT ao PSDB, passando pelos verdes do PV e os brizolistas do PDT, cada ‘boqueiro’ já armou sua estratégia”.

669 – Amanhã, recordaremos os eleitos da região em 1994 à Câmara Federal e Alesp. A reformulação foi boa.

670 – Correção. Memória de 15 de junho último, dentro da série ‘Eleições Municipais’. José de Filippi Junior é engenheiro, e não médico. E está no quarto mandato: foi prefeito de Diadema entre 1893 e 1996 e, depois, cumpriu dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008.

Em 27 de junho de...

1901 – Em muitos lugares da Itália estavam em greve os operários e camponeses. Verdadeira epidemia. Das engomadeiras de Roma aos coveiros de Nápolis.

A greve mais forte era a dos marinheiros, foguistas e copeiros de bordo.

Fonte: A. grande, Cartas da Itália, in O Estado de S. Paulo.

1916 – Sante Benelli assumia a presidência do Primeiro de Maio FC, em Santo André.

1966 – Eletroradiobraz inaugura filial em Santo André.

1976 – Fundado em São Caetano o grupo teatral MCTA.

EC Santo André alcança a sua maior goleada em jogo oficial (Primeira Divisão): 8 a 0 sobre o Amparo. Tulica marcou quatro gols e deu assistência para os outros quatro.

Municípios brasileiros

Em São Paulo, hoje é o aniversaria Lavrinhas, fundado como estação ferroviária em 27 de junho de 1888.

Hoje também é o aniversário de Arari e Esperantinópolis (Maranhão), Canguçu, Canoas e Sarandi (Rio Grande do Sul); e Vera (Mato Grosso).

Diário há meio século

Domingo, 27 de junho de 1971 – ano 13, edição 1572

Metalúrgicos – O primeiro exemplar de a Tribuna Metalúrgica, órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, circularia no dia seguinte. Jornal mensal. Tiragem de 15 mil exemplares.

Mauá – A cidade lutava para construir a Casa da Criança.

