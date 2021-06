Veículo da Câmara de Santo André sofre vandalismo

da Redação



26/06/2021 | 18:30



Nessa madrugada, veículo da Câmara de Santo André, que estava estacionado no pátio do prédio do Legislativo na cidade, foi vandalizado. Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), ocorreu uma tentativa de incêndio ao Ford Fiesta.

Um guarda que estava no local escutou barulho por volta das 2h e verificou a tempo ao ouvir o barulho, quando encontrou a janela do veículo quebrado. Também foi encontrado uma garrafa pet com substância e um cobertor ardendo em chamas.

Essa foi a segunda a segunda prática contra o patrimônio público nessa semana, ou seja, desde a apresentação da Reforma da Previdência para os servidores. A primeira foi um ataque com ovos durante uma manifestação na última quinta feira.

A ocorrência foi registrada no 1º DP (Centro) da Cidade.