Santo André recebe 5.570 doses da vacina da Janssen

26/06/2021 | 18:30



A Prefeitura de Santo André recebeu nesta manhã, 5.570 doses da vacina da Janssen, braço farmacêutico da empresa Johnson & Johnson. As doses do imunizante serão aplicadas seguindo cronograma vacinal do município e estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações..



O município já vacinou mais da metade da população adulta com pelo menos uma dose, o que garante um índice de imunização maior do que os alcançados pelo estado e o país. Santo André prossegue o calendário vacinal imunizando pessoas com 43 a 59 anos sem comorbidades neste fim de semana.



“Nossa esperança aumenta a cada dia com a chegada de novas doses. Com as vacinas da Janssen, que chegaram neste sábado, vamos continuar garantindo a proteção da nossa gente com agilidade. Com planejamento e gestão vamos aumentar cada vez mais a nossa cobertura vacinal. Nesta semana chegamos a uma importante marca de metade da nossa população adulta imunizada”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).



Para se vacinar é necessário realizar agendamento pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, horário e local disponíveis. Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovante de residência e documento de identidade. Santo André segue monitorando a evolução da pandemia e se mantém estruturada, implantando novas estratégias para garantir a vacinação de toda a população.



Com a ampliação do público a ser vacinado, a Prefeitura criou mais dois pontos de imunização drive-thru, no Auto Shopping Global (Avenida dos Estados, 8000 - Capuava) e no Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23 - Vila Humaitá). Além disso, todos os drives, que antes funcionavam até as 17h, ficarão abertos até as 21h.