Aos 50 anos de idade, repórter do É de Casa posa nua: Faz parte da minha libertação como mulher

26/06/2021 | 16:11



A repórter do programa É de Casa, Maria Cândida, posou nua para um ensaio fotográfico! Aos 50 anos de idade, ela celebrou o momento e escreveu um longo texto sobre o assunto no Instagram:

Da Maria para as Marias: 50 anos de idade e nua, sim. Com propósito e amor. Me despir nos meus 50 anos faz parte da minha libertação como mulher, da revolução de amor comigo mesma, do meu desabrochar como mulher madura. Quis me provocar com algo totalmente diferente, que nunca faria nos meus 40 anos de idade por medo do que iriam falar ou pudor em mostrar meu corpo, que tem marcas da minha história até aqui. E são lindas! Todas. Cada centímetro de mim carrega anos e anos de amor e desamor. Desamor próprio. Esta semana, renasci. Meio século? Renasci no caos do mundo atual, mas sem medo de continuar quebrando barreiras, desconstruindo estereótipos de idade e preconceitos.

Maria ainda afirma que dedica o ensaio para todas as mulheres maduras:

Sou fruto de uma geração que não olhava para o seu corpo com apreciação. Vocês sabem disso! Não fomos ensinadas a nos tocar, estimular, buscar nosso prazer. Pelo contrário, fomos treinadas para dar prazer para os outros. Hoje, entendo que ser mulher é sagrado, é lindo, é revolucionário? E o prazer começa comigo? Me oferecendo o prazer. Meu corpo com cicatrizes, celulites, flacidezes, tem que ser eternizado por mim primeiro, com respeito e amor. Tá tudo certo. Aliás, as peças nunca estiveram tão certas. Ofereço esse ensaio a todas as mulheres maduras que já se sentiram oprimidas, com vergonha e nunca se deram prazer. Inspirem-se e respirem o autoamor. Tudo começa daí. Minhas lobas maravilhosas, estamos só começando! Nunca se esqueçam!

A publicação da repórter recebeu uma série de elogios, como você pode ver abaixo:

Incrível! Parabéns, escreveu Ana Furtado.

Lindaaaaa!, afirmou Renata Ceribelli.

Obrigada por dividir com a gente, comentou uma internauta.