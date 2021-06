Diadema recebe 3 mil doses da vacina da Janssen

Yara Ferraz



26/06/2021 | 15:55



A Prefeitura de Diadema recebeu na manhã deste sábado (26), o primeiro lote de vacinas da Janssen, divisão farmacêutica do grupo Johnson&Johnson. Foram entregues 3.010 doses na Central de Imunobiológicos, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), local preparado para garantir o armazenamento do imunizante.

Com a chegada da grade, o município passa a contar com os quatro tipos de vacina contra a Covid-19 licenciadas no Brasil até o momento: Fiocruz/Oxford/AstraZeneca, Sinovac/Butatan (Coronavac), Pfizer/BioNTech e Janssen, sendo todas elas devidamente testadas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vinculada ao Ministério da Saúde, e por outras entidades internacionais de saúde. Saiba mais sobre elas aqui: https://sbim.org.br/covid-19

Para a secretária municipal da saúde, Dra Rejane Calixto, “a chegada da vacina da Janssen à Diadema reforça dois pontos fundamentais da estratégia elaborada para a Campanha Municipal de Vacinação contra a covid-19: a capacidade de logística para distribuição de todos esses imunizantes para a rede e a capacidade técnica dos funcionários. As equipes das unidades já estão todas preparadas para fazer o manejo de cada uma delas, com toda segurança necessária. E volto a lembrar, vacina boa, é vacina no braço”, reforça a secretária.

COMO FUNCIONA

Segundo informações da SBIM (Sociedade Brasileira de Imunizações), “a vacina da Janssen utiliza a plataforma de vetores virais não replicantes, a mesma da vacina Fiocruz/Oxford/AstraZeneca”.

Cada frasco-ampola contém cinco doses de 0,5 mL. É indicada para uso em pessoas a partir de 18 anos e é aplicada em esquema de dose única. Para outras informações sobre indicação, contraindicações e composição, acessa a bula do imunizante aqui: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/bulas-e-rotulos/bulas-uso-emergencial/vacinas/vacina-covid-19-janssen.pdf