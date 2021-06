Ministro da Saúde do Reino Unido renuncia após violar distanciamento físico

26/06/2021 | 15:39



O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, pediu demissão do cargo neste sábado (26), após admitir que violou o distanciamento físico. Ontem, o jornal britânico Sun publicou fotos em que ele aparecia em seu escritório abraçando uma mulher com quem supostamente teve um caso. De acordo com a reportagem, as imagens tiradas de um circuito fechado de televisão são de seis de maio, 11 dias antes de o governo flexibilizar a quarentena.

Em sua carta de demissão, Hancock pediu desculpas por quebrar as regras sanitárias em meio à pandemia de covid-19. Neste sábado, o Reino Unido registrou o maior número de novos casos de coronavírus desde o dia cinco de fevereiro. Foram 18.270 novos infectados. Na semana passada, quase 100 mil pessoas testaram positivo, um aumento de quase 50% em comparação com a semana anterior.

"Trabalhamos muito como país para combater a pandemia. A última coisa que eu gostaria é que minha vida privada desviasse a atenção do foco obstinado que está nos levando para fora desta crise", escreveu Hancock em sua carta de demissão.

O agora ex-ministro da Saúde britânico já estava pressionado desde que Dominic Cummings, ex-assessor do primeiro-ministro Boris Johnson o acusou, semanas atrás, de estragar a resposta à pandemia.