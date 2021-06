Simone mostra detalhes da mansão comprada nos Estados Unidos: - Que lindo, que chique!

26/06/2021 | 15:10



Chora não, coleguinha! A cantora Simone, da dupla com a irmã Simaria, usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 25, para mostrar a sua nova mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

Além dos nove quartos com temas como Disney, Aladdin, Star Wars, Avatar e Rei Leão, a casa ainda conta com piscina, sala de jogos, de estar e jantar e outros cômodos de deixar qualquer um babando. Por estar localizada perto do resort Walt Disney World, a sertaneja decidiu fazer toda a decoração voltada ao personagem Mickey Mouse. Um sonho, não é mesmo?

- Gente, que lindo, que chique! Meu Deus, que benção. Obrigada a todo mundo, obrigada, Deus, declarou ela.