Filho de Solange Almeida comemora dois anos de cirurgia bariátrica: Cheguei a pesar 151 quilos

26/06/2021 | 13:10



Rafael Almeida, filho da cantora Solange Almeida, comemorou no Instagram dois anos desde que fez a cirurgia bariátrica! Ele publicou fotos mostrando como seu corpo mudou neste período e escreveu:

Hoje faz dois anos que eu resolvi mudar, vai passando pro lado pra você ver toda a minha mudança de lá pra cá? cheguei a pesar 151 quilos! Não tinha ânimo, não tinha autoestima, não tinha roupa que eu gostava que desse em mim, entrei numa depressão louca, galera, só sabia descontar na comida. Fiz a cirurgia bariátrica pensando muito na minha saúde física e mental. Eu tinha 19 anos e não conseguia viver como um garoto da minha idade, eu me escondia pra não aparecer em foto, eu dava desculpas pra sair, pra viajar com os meus amigos, eu estava só existindo.

Ele ainda continua:

Esse ano completo 22 anos e sinto que só tá começando tudo o que Deus planejou pra mim. Eu tenho vontade de viver essa vida pra c*****o! Todos os dias que acordo. Não é só fazer a cirurgia, é saber mudar hábitos, saber fazer escolhas, vai ter semana que a gente vai errar, mas aí cabe a gente voltar com mais foco e força na outra! Obrigado ao meu Dr. Jaime Sales Filho por todo apoio. À minha mãe, Solange, que sempre me incentivou, aos meus amigos e familiares que sempre acreditaram em mim e na minha mudança.