Virgínia Fonseca abre o jogo sobre depressão pós-parto: - A responsabilidade triplica

26/06/2021 | 13:10



Em novo vídeo de seu canal do YouTube, Virgínia Fonseca falou sobre depressão pós-parto. A influenciadora, que é mãe de Maria Alice, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, foi questionada por um internauta:

Você teve ou está tendo algum sintoma de depressão pós-parto?

Virgínia revelou que se sente mais tensa depois que se tornou mãe, e afirma que a responsabilidade aumenta muito:

- Não depressão, mas eu me sinto um pouco mais preocupada, fico mais tensa por conta da responsabilidade que agora eu tenho. Esses dias não fiquei depressiva, mas fiquei meio para baixo, pelo fato de ser muita responsabilidade.

A influenciadora continua, dizendo que a obstetra que cuidou de sua gestação teve medo de ela desenvolver depressão pós-parto:

- A responsabilidade triplica. Quando está na barriga já tem a responsabilidade. Quando sai da barriga parece que triplica. Não foi depressão, não tive isso de depressão pós-parto. Sei que tem muitas mulheres têm, inclusive a minha obstetra ficou com medo de eu ter. Ela perguntava todos os dias se eu estava bem. Mas eu não tive, graças a Deus. É só às vezes quando vem o peso, a cobrança, mas depois passa, tudo passa.