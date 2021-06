Andressa Suita combina look com os filhos durante passeio de iate - e Gusttavo Lima é clicado pela modelo: Bela fotógrafa

26/06/2021 | 12:10



Passeio em família? Ao que tudo indica, sim! Andressa Suita e Gusttavo Lima curtiram um passeio de iate ao lado dos filhos na última sexta-feira, dia 25. Embora não tenham posado juntos para fotos, ambos publicaram registros do dia no Instagram.

Andressa chamou a atenção dos seguidores ao aparecer combinando um look vermelho com os dois filhos, Gabriel e Samuel, frutos do relacionamento com o cantor sertanejo. Na legenda da publicação, ela escreveu:

É? hoje não vai ter foto de bonita da mamãe? Vamos roubar a cena em todas!!! G e S.

Já Gusttavo Lima publicou uma foto de sunga e óculos de sol, aproveitando a paisagem. A imagem, inclusive, teria sido tirada por Andressa, que comentou:

Bela foto e bela fotógrafa.

Vale lembrar que os dois vêm dando indícios de uma possível reconciliação, embora ainda não tenham comentado sobre os rumores de terem reatado o relacionamento.