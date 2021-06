São Paulo acerta ampliação do contrato com o defensor Léo até dezembro de 2024

26/06/2021 | 12:05



Léo chegou ao São Paulo para ser reserva na lateral-esquerda. Polivalente, quebrou galho como zagueiro, se firmou na posição e hoje é titular inquestionável do técnico Hernán Crespo. O bom desempenho o fez cair nas graças do clube, que neste sábado anunciou a ampliação do contrato até dezembro de 2024.

O novo acordo já foi assinado e ele enfrentará o Ceará, no Castelão, neste domingo, com um motivo a mais para ajudar o São Paulo a quebrar o jejum de vitórias no Brasileirão. Após seis rodadas, o time ainda não venceu.

O defensor festejou muito a renovação do acordo que ia até dezembro de 2022. Além de ganhar um aumento salarial, viu que seu trabalho está sendo bem visto pelo São Paulo. Não por acaso, deixou Bruno Alves na reserva durante o Paulistão.

"Essa renovação acaba sendo ainda mais especial para mim do que o primeiro contrato, porque é um reconhecimento de um trabalho", enfatizou. "Estou muito feliz aqui no São Paulo, buscando evoluir a cada dia, e acredito que temos condições de conquistar ainda mais", completou o atleta.

Foi justamente na conquista do estadual que Léo ganhou o status de intocável. Das 16 partidas disputada na competição, ele esteve em campo em 15 delas, tendo a honra de ser o capitão diante do Mirassol. Ao lado de Miranda e Arboleda, montou um dos setores mais fortes do País.

O São Paulo deu algumas derrapadas no Brasileirão por ficar sem Miranda e Arboleda, com suas seleções na Copa América. Mas Léo espera que, no Ceará, a história comece a mudar. A motivação extra pode ajudar neste domingo.