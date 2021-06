Tite convoca Léo Ortiz, do Bragantino, para vaga de Felipe na seleção brasileira

26/06/2021 | 11:50



A seleção brasileira tem alterações no elenco na disputa da Copa América. Com a contusão do zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, o técnico Tite chamou o defensor Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, para preencher a vaga. O anúncio foi feito pela CBF neste sábado pela manhã.

Felipe foi cortado da equipe principal, pois sofreu uma entorse no joelho direito no dia 16 de junho, um dia antes de o Brasil derrotar o Peru por 4 a 0, pela segunda rodada da competição continental. Desde então, passou por exames e acompanhamento até que foi concluído que não teria mais condições de entrar em campo.

Revelado pelo Internacional, Léo Ortiz, de 25 anos, terá sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Recentemente, diante do Flamengo, completou seu 100º jogo pelo Red Bull Bragantino. "É até difícil encontrar palavras para descrever a felicidade que estou sentindo nesse momento. Essa convocação me fez lembrar de tudo o que eu passei para chegar até aqui", disse o zagueiro.

"Desde criança, sempre pensei em vestir a camisa da seleção brasileira. Agora, terei essa oportunidade e já em uma grande competição oficial. É a realização de um sonho, um momento marcante para mim e para toda a minha família, um orgulho enorme", completou.

O novo reforço se juntará ao restante do elenco na próxima terça-feira. "Podem ter a certeza de que me dedicarei ao máximo, assim como já faço todos os dias no clube, para corresponder às expectativas do Tite, da comissão técnica e ajudar o Brasil a conquistar mais uma Copa América", afirmou.

O Brasil lidera o Grupo B da Copa América com 9 pontos, seguido por Colômbia e Peru, com 4, respectivamente. A equipe comandada por Tite entra em campo neste domingo, às 18 horas (horário de Brasília) diante do Equador.