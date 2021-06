Grande ABC supera a marca de 1 milhão de vacinas contra Covid

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 23:59



O Grande ABC registrou, na quarta-feira, o dia com o maior número de doses da vacina contra a Covid aplicadas desde 19 de janeiro, quando começou a campanha em toda região. Foram 31.418 imunizantes de primeira dose e 299 reforços.



Com isso, as sete cidades alcançaram a marca de 1 milhão de pessoas que já foram imunizadas com a primeira dose, com 1.000.013 moradores, o que equivale a 35,6% da população geral e 47,2% dos adultos. A segunda dose já foi ministrada a 342.871 munícipes, 16,1% dos 2,1 milhões de habitantes que têm 18 anos de idade ou mais.



O número importante alcançado naquele dia, de 31 mil vacinas aplicadas, representa o dobro da média diária de 15 mil doses, considerada necessária para que o Grande ABC consiga cumprir a meta estipulada pelo governo do Estado de imunizar toda a população adulta até 15 de setembro com pelo menos a primeira dose.



Até o dia 23 deste mês, já foram ministradas 337.380 primeiras doses, 14.669 a cada 24 horas, um pouco abaixo da expectativa.



Mas, nem só receber o imunizante vai deter o vírus. Ainda é necessário manter os cuidados. E um deles, o isolamento físico, não está sendo respeitado. As sete cidades registram mais pessoas nas ruas do que no início da pandemia. Sinais dos celulares mostram circulação de cerca de 180 mil indivíduos a mais na comparação com a sexta-feira anterior ao fechamento do comércio, ainda nos primeiros dias da pandemia.<TL>da Redação