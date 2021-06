Equilíbrio entre as quatro estações

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 23:59



A história se passa em uma terra distante. Dois bondosos monarcas sempre viveram em harmonia com a natureza, inclusive, comandando as estações do ano. Com o passar do tempo, eles sentiram a necessidade de encontrar substitutos que pudessem assumir suas tarefas.



Diante desse desafio, quatro crianças mágicas – batizadas com os nomes das estações, primavera, verão, outono e inverno – assumiram essa responsabilidade. Mas será que elas vão conseguir manter o equilíbrio e continuar todo esse trabalho tão importante para as pessoas que vivem no planeta Terra?



Isso é possível saber na obra infantil O Reino do Tempo, escrita pela autora e jornalista Isa Colli.



A história transmite ensinamentos importantes sobre as quatro estações e, principalmente, aborda a consciência do tempo de maneira que promete divertir toda família.



“Um estudo divulgado recentemente por uma entidade chamada South China Sea Institute of Oceanology revela que as mudanças nas estações e temperaturas já vêm afetando o comportamento de espécies de fauna e flora. Os dados mostram, ainda, alterações na regularidade e intensidade das estações do ano, levando a desequilíbrio e desastres naturais. Isso é preocupante”, comenta a autora Isa sobre o lançamento da obra.



A estação mais fria do ano, o inverno – que se iniciou no dia 21 e vai até 22 de setembro –, vai começar ‘aquecida’ pelo lançamento da obra infantil, que já está disponível para a venda do e-book nas plataformas Amazon, Kobo e book.google. E, para os que amam o livro físico (de papel), o formato impresso estará nas livrarias na primeira quinzena de julho.