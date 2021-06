Por que as cobras precisam trocar de pele?

Yasmin Assagra

As cobras precisam trocar de pele porque, basicamente, estão em fase de crescimento. Diferentemente dos mamíferos, que chegam a uma fase da vida em que não crescem mais, as cobras – e demais répteis – aumentam de tamanho a vida inteira. Mas, para entender um pouco melhor esse processo, é importante saber que, na verdade, elas não trocam a pele de fato e, sim, a epiderme, a camada superficial da pele verdadeira.



Essa camada protege as escamas desses animais e, logo, a pele verdadeira, que fica embaixo. É importante ressaltar que esses répteis precisam se manter em um ambiente favorável até que uma nova camada da epiderme cresça para revestir todo o seu corpo.



A pele é uma proteção. Além de conseguirem se proteger de predadores, por exemplo, as escamas que revestem a pele verdadeira desses animais também servem como ‘armaduras’, inclusive, de possíveis ferimentos que podem sofrer.



Além disso, também ajudam na camuflagem onde vivem, sendo em topo de árvores ou no chão, entre folhas secas, como é o caso da espécie jiboia, que se adapta tanto em árvores quanto no chão. Essa camuflagem derivada da cor de sua pele ajuda também na caça, quando as cobras precisam se alimentar.



Apesar de serem grandes predadores, as cobras são de extrema importância para o reino animal, já que conseguem controlar toda cadeia ecológica facilmente. Elas, ao lado dos parasitas, controlam suas presas, ou seja, na ausência desses dois animais, algumas espécies iriam se multiplicar em excesso, podendo gerar problemas até para as pessoas, como um surto de ratos ou camundongos. Além disso, no ponto científico, em alguns casos, o veneno dessas serpentes também pode ser usado na fabricação de remédios.



Com isso, é fundamental lembrar que, caso apareça uma cobra na cidade, é necessário ligar ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) do município, para que o resgate seja feito com cuidado e que ela seja devolvida à natureza.