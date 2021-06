Obituário - 27/6/2021

Ademir Medici

26/06/2021 | 23:59



SANTO ANDRÉ

Alice da Cunha Opasso, 93. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Paraíso, em São Vicente (São Paulo). Pensionista. Dia 23, em Santo André. Cemitério de São Vicente.

Olga Oliveira, 88. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Laura Rodrigues, 87. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Mantoani Gomes, 85. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yeda Souza da Silveira, 82. Natural de Belém (Pará). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hahadimi Motezuki, 81. Natural de Guaricanga (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

José Maciel Bastos, 78. Natural de Laranjeiras (Sergipe). Residia em Utinga, Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Raymunda Rodrigues Lahoz, 77. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio José de Resende, 77. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Geni da Silva Feltran, 72. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Jardim da Colina.

Argolo Gonçalves, 70. Natural de Propriá (Sergipe). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson Alves Vieira, 63. Natural de Itaju do Colônia (Bahia). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Marceneiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauricio Pasquim, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Ajudante. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemeire Silva Feitoza, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adair de Almeda, 51. Natural de Linhares (Espírito Santo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Eletricista autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Simone Aparecida Ramos Ferreira, 47. Natural de Santo André. Residia no Sítio Oratório, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André Memorial Jardim Santo André.

Anderson Estrella Dangelo, 44. Natural de Niterói (Rio de Janeiro). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Empresário. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Odila Camillo de Souza, 92. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Reginaldo Carmo Fonseca, 74. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Maria Eterna Moreira, 64. Natural de Rio Pomba (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Dimas Faustino Alfenas, 61. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Golden Park, em São Bernardo. Eletricista. Dia 23, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Anselmo José Cavalcante, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Irene de Fátima Riato Rinaldi, 58. Natural de Sarutáia (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Daniel Moliner, 44. Natura de Santo André. Residia em Santo André. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

João Batista Machado, 72. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Sebastião Souza dos Santos, 82. Natural de Aimorés (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria das Dores Lopes da Silva, 57. Natural de Pedra Branca (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Autônoma. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal.

Eduardo das Faias, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal.

Alexandro Costa da Conceição, 39. Natural de Muritiba (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Juliana Marta de Almeida, 59. Natural de Amaraji (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria das Dores Lopes da Silva, 56. Natural de Pedra Branca (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



M A U Á

Cidio Rodrigues, 55. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Luiz Cauê Santos da Silva, 25. Natural de Mauá. Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.