Ludmilla organiza festa de aniversário para a mãe com mais de 50 convidados: Celular ficará restrito na entrada

26/06/2021 | 11:11



Eita! Mais uma polêmica para a conta de Ludmilla. A cantora, que tem chamado a atenção por realizar festas com aglomeração em meio à pandemia do coronavírus, além de ter realizado um show para 500 convidados, organizou uma festa de aniversário para a mãe, Silvana Oliveira, na última sexta-feira, dia 25.

Segundo informações do Extra, a celebração, que aconteceu no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, contou com 50 pessoas ou mais. No convite, havia instruções: o traje era all black - ou seja, os convidados deveriam usar apenas roupas pretas - e os celulares iriam ficar retidos na entrada do evento. O que chama a atenção é que não havia nenhuma especificação de proteção contra a Covid-19, como por exemplo, o uso de máscaras no rosto. Além disso, o convite ainda dizia:

Com você a festa ficará melhor! Celular ficará restrito na entrada. Convidado não convida. Conto com você!

No Stories, Ludmilla não postou nenhum registro da festa - apenas mostrou preparativos, como a maquiagem.

Mais cedo, ela havia publicado no Instagram uma foto com a mãe para fazer uma homenagem:

Hoje é o dia da melhor mãe do MUNDO. Eu sei que já te pedi muitas coisas na vida, o seu tempo, seu amor, sua dedicação, sua orientação e sua ajuda. Mas hoje, eu só quero te agradecer por tudo que você é pra mim, e te desejar uma vida ainda mais plena e feliz, muita saúde e muitos anos de vida. Te amo, minha fortaleza.