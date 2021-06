Kate Middleton não é convidada para evento de inauguração de estátua em homenagem à Lady Di

26/06/2021 | 11:11



Na próxima quinta-feira, dia 1º, data em que Lady Di completaria 60 anos de idade, irá acontecer o evento de inauguração de uma estátua dela. Príncipe Harry, que atualmente mora nos Estados Unidos, irá viajar para a Inglaterra - sem a esposa Meghan Markle - para acompanhar o irmão, príncipe William, na homenagem. E recentemente surgiu um rumor e tanto: parece que Kate Middleton, esposa de William, não foi convidada.

Segundo informações do Daily Mail, houve uma questão de logística, já que os convites foram reduzidos drasticamente por causa das regras de restrições devido à pandemia do coronavírus. Originalmente, 100 pessoas iriam marcar presença no evento.

Em comunicado, o Palácio de Kesington informou que os irmãos estarão acompanhados apenas da família mais próxima de Diana, além do comitê de estátuas: o escultor Ian Rank-Broadley e o designer de jardins Pip Morrison.

Lembrando que boatos indicavam que Kate iria ao evento para ser uma espécie de intermediadora entre os irmãos. Essa será a primeira vez que Harry e William irão se reunir desde o velório do avô, príncipe Philip, que aconteceu em abril.

Além disso, o jornal informa que Harry insistiu para que a imprensa fosse reduzida no dia do evento. Haverá apenas um repórter, um cinegrafista e um fotógrafo.