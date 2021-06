Francisco Lacerda

26/06/2021 | 10:41



A Artesp (Agência Reguladora de Transporte) autorizou reajuste de 8,05% nas tarifas de pedágio no Estado de São Paulo. Com isso, o pedágio nas rodovias que ligam o Grande ABC ao Litoral Paulista terão aumento de 8,05%, saltando dos atuais R$ 28 para R$ 30,20, considerado um dos mais caros do Brasil.

Os novos valores passam a vigora a partir da próxima quinta-feira, 1º de julho.

A nora da agência, publicada na última sexta-feira, no Diário Oficial, informa que a alta está baseada na correção da inflação pélo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do período entre junho de 2020 e maios deste ano.

Entre as concessionárias que receberam a autorização para a majoração estão a Ecovias, concessionário responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), Autoban (que opera o Sistema Anhanguera-Bandeirantes) , Intervias (responsável por cerca de 380 quilômetros, em várias cidades do Esatado de São paulo), ViaOeste (responsável pelo Sistema Sistema Castello Branco-Raposo Tavares) , além de Tamoios, RodoAnel, Rodovias do Tietê, Ecopistas e outras.