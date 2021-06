Simaria ganha maquiagem da marca de Kim Kardashian e fãs brincam: Pensei que era ela fazendo a própria publi!

26/06/2021 | 10:10



Chiquérrima demais! Simaria, da dupla com Simone, postou um vídeo no Instagram indicando que recebeu de presente a mais nova coleção de maquiagem da KKW Beauty, a marca de maquiagens de ninguém mais, ninguém menos, que Kim Kardashian! Na rede social, a cantora fez um vídeo para dar detalhes do mimo e escreveu o seguinte na legenda:

Tá passada?! ELA TÁ INTERNACIONAL! Recebendo o novo lançamento da KKW Beauty, da Kim Kardashian.

Nos comentários, os famosos adoraram o vídeo - e alguns lembraram que a sertaneja é constantemente comparada com a ex de Kanye West!

Não esperava menos da Kardashian brasileira!!!, disse Maisa Silva.

Oi, Kim? Também quero uma!, postou o perfil oficial de Simone e Simaria.

Os fãs também comentaram!

Pensei que era ela fazendo a própria publi!

A Kim mandou maquiagem para a Kim?

Sendo irmã dela é fácil, né? Hahaha

Kim Kardashian recebendo da Kim Kardashian!