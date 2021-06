Zé Roberto convoca as 12 jogadoras que defenderão o Brasil na Olimpíada de Tóquio

26/06/2021 | 09:52



O técnico Zé Roberto anunciou neste sábado pela manhã as 12 jogadoras que defenderão o vôlei do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, daqui um mês. Na busca pelo tricampeonato, o treinador deixou fora as campeãs Sheilla, Adenízia e Dani Lins, optando por atletas mais jovens.

Após o vice-campeonato da Liga das Nações, na qual a seleção acabou derrotada em grande jogo final diante dos Estados Unidos, o treinador optou por chamar as jogadoras que mais se destacaram na competição. Da lista, apenas Natália jogou pouco em Rimini, na Itália, por vir se recuperando de lesão.

A oposta Rosamaria, a meio de rede Ana Cristina, de 17 anos, e a levantadora Roberta foram as escolhidas para as vagas de Sheilla, Adenízia e Dani Lins, respectivamente. O trio chamado vem se destacando e acabou não sendo surpresa, apesar da experiência maior das atletas "cortadas".

Após sofrer com cortes antes dos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio, finalmente Camila Brait poderá comemorar a ida à primeira olimpíada. Na primeira vez ela ficou fora por causa da convocação da indiscutível Fabi, já no Brasil, perdeu a concorrência para Léia.

Outras duas jogadoras também podem comemorar a ida aos Jogos Olímpicos de Tóquio após corte na edição passada: a levantadora reserva Roberta e a oposta Tandara, está cortada no Rio por lesão após disputar os Jogos de 2012.

Confira as convocadas por Zé Roberto:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas/ponteiras: Tandara, Rosamaria, Natália, Fernanda Garay, Gabi e Ana Cristina

Centrais: Carol Gattaz, Carol e Bia

Líbero: Camila Brait