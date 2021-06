Paciente que esperava por traqueostomia morre em S.Bernardo

Aline Melo

Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 09:13



Um dos pacientes com Covid-19 e internados no HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo, que aguardava pela realização de uma traqueostomia, morreu na quarta-feira. O Diário mostrou naquela mesma data que ao menos duas pessoas passaram vários dias esperando pelo procedimento, a técnica de enfermagem Ivone de Fátima Vieira, 53 anos, e o aposentado Pedro Alexandre Lourenço, 75, cuja traqueostomia foi realizada na segunda-feira, dia 21, após 18 dias de espera. Nos dois casos, o procedimento era considerado de urgência.



De acordo com áudios enviados pelos médicos às famílias, aos quais o Diário teve acesso, a demora na realização das traqueostomias ocorreu porque não havia equipe disponível, uma vez que o médico-cirurgião toráxico da rede estava contaminado pela Covid. Os familiares de Ivone autorizaram no dia 17 a realização da traqueostomia, que deveria ter sido feita no dia 18. Ela estava internada desde 23 de maio.



Na ligação para atualização do estado de saúde de Ivone, que foi gravada pela família, o médico responsável pelo caso fala da superlotação do hospital. “Está em situação crítica no momento, voltou a ter mais de 90% de ocupação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Aqui (no HU) nós temos 93% (de ocupação). A demanda por traqueo está enorme no município e o número de cirurgiões toráxicos é muito pequeno. Um deles está afastado por Covid. A gente está chegando a uma questão de número humano insuficiente. Mesmo vacinadas, as pessoas estão pegando a doença. Não consigo te dar uma data precisa.”



Em outro áudio, a própria Ivone relata para a família, antes da entubação, maus-tratos por parte de um enfermeiro que, segundo ela, não queria que ela trocasse a fralda durante a noite, porque, como ela não conseguia levantar da cama, deixava a fralda no chão. “No mesmo dia fui até o hospital. Minha mãe não quis dizer o nome do enfermeiro e os funcionários nos pediram desculpas”, contou o filho Rodney Israel Reis, 24, técnico de celular.



Para Reis, a mãe foi vítima de negligência. “Em todos os boletins nos diziam que ela estava bem, se recuperando. É uma falta de informação, uma hora falam que não tem médico, outra hora, que ele está com Covid. Ninguém resolve nada, ninguém faz nada, e ela acabou morrendo”, declarou.



Em nota, Prefeitura de São Bernardo informou que a realização da traqueostomia depende do quadro clínico do paciente e que na data programada a paciente encontrava-se em estado extremamente grave e com instabilidade dos sinais vitais, por isso optou-se por não realização do procedimento. Segundo a administração, em momento algum houve falta de profissional médico habilitado, informação que conflita com a que foi passada pelo médico que acompanhava o caso para a família.



A Prefeitura destacou que, conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, a traqueostomia é indicada para pacientes acometidos pela Covid, em ventilação mecânica, por tempo médio de 21 dias. Que o procedimento da referida paciente estava agendado para 23 de junho, o 19º dia de entubação, em concordância às recomendações técnicas vigentes. “O trabalho da equipe médica que assistia a paciente esteve em conformidade com o padrão hospitalar exigido”, completou a nota. A administração também negou que haja 90% de ocupação na UTI da cidade. “Nesta sexta-feira (ontem) a ocupação de leitos de UTI no município é de 64%.”