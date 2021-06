Claudia Raia se reúne com Edson Celulari para a formatura da filha caçula, Sophia: Eu e o seu pai estamos orgulhosos

26/06/2021 | 09:10



Uau! Na noite da última sexta-feira, dia 25, Claudia Raia celebrou a formatura da filha caçula, Sophia Raia, e posou para fotos ao lado do ex-marido, Edson Celulari! No Instagram, a atriz, que trabalhou ao lado da caçula no filme Luca, postou um álbum com dois cliques: no primeiro, a família aparece toda arrumada para a grande noite. Já no segundo, Claudia posou apenas com a filha.

Na legenda, a ex de Alexandre Frota se derreteu pela filha de 18 anos de idade:

Hoje é o dia da sua formatura, que orgulho da mulher fabulosa que você está se tornando! Parabéns meu amor por mais essa conquista, você só começou a voar e tenho certeza que será cada vez mais alto! Eu e o seu pai estamos orgulhosos, mesmo com a pandemia você não pensou em desistir, seguiu como uma verdadeira guerreira. Te admiro tanto pela sua inteligência, dedicação e determinação. Estarei sempre contigo te apoiando como mãe e amiga, te amo seis vezes do tamanho do universo e pra sempre! Parabéns, filhota.

Já Enzo Celulari, irmão mais velho de Sophia, postou uma foto da irmã no Stories e escreveu:

Minha pequena grande mulher se formando. Que orgulho de você! Te amo tanto.

Fofos, né?