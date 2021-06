Ação social promove doação de sangue em S.Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/06/2021 | 23:19



O grupo Filantropando, que desde o ano passado realiza ações sociais no Grande ABC como distribuição de alimentos, roupas e brinquedos, faz neste sábado (27) uma campanha de doação de sangue no Hemocentro São Lucas, em São Bernardo.

Cerca de 50 pessoas devem ir ao local para realizar as doações, entre 8h e 12 horas. O hemocentro não costuma abrir aos sábado, e excepcionalmente amanhã, vai funcionar para receber essas doações. Em agosto do ano passado, 40 voluntários realizaram doação no mesmo banco de sangue.

A ação conta com apoio de diversas lojas maçônicas da região, do Supermercado Planalto, do Açaí Formosa e do Cursinho Objetivo Unidade Frei Gaspar. Quem quiser participar da campanha, pode se dirigir ao Hemocentro São Lucas, das 8h às 12h, na Rua Mediterrâneo, 470, Jardim do Mar.