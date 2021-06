Do Dgabc.com.br



26/06/2021



Funcionários e professores da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) serão vacinados contra a Covid a partir de segunda-feira com o imunizante da Janssen, braço da norte-americana Johnson & Johnson. A exceção são os que já tenham tomado alguma dose da vacina anteriormente. O número de pessoas contempladas não foi divulgado.

Para isso, funcionários e professores receberão link para agendamento de data e horário. A ação não depende de idade. Além dos professores e funcionários administrativos, também estão incluídos na ação trabalhadores de empresas terceirizadas e monitores que exerçam atividades nos campi da USCS.

A iniciativa da vacinação na USCS é resultado da parceria entre a universidade e a Janssen, na testagem da vacina, não se tratando, assim, do lote adquirido pelo governo federal, que está sendo repassado aos Estados e municípios brasileiros. A aplicação dos imunizantes e o acompanhamento posterior à aplicação serão realizados por área da saúde da USCS, por seus professores e estudantes

O centro de pesquisas clínicas da USCS, coordenado pelo infectologista Fábio Leal, foi um dos locais de referência que contribuíram com o desenvolvimento da fase 3 do estudo clínico do imunizante da Janssen no Brasil. Além da testagem do fármaco, o equipamento da universidade atuou também com a testagem da Coronavac, parceria do Instituto Butantan e a empresa farmacêutica chinesa Sinovac, e, em 2021, deu início também à testagem da vacina tetravalente contra a gripe, também do Butantan.



POPULAÇÃO EM GERAL

Ontem, São Caetano se tornou a primeira cidade do Brasil a utilizar o imunizante da Janssen que, diferentemente dos outros três aprovados no País – Coronavac, Oxford e Pfizer –, é de dose única. A cidade recebeu 1.500 porções e protegeu moradores com 44 e 45 anos.

O primeiro munícipe a receber a dose foi o analista de sistema Bruno Turolla, 44 anos, que se cadastrou no site da Prefeitura, condição obrigatória. “É mescla de felicidade e alívio”, afirmou o morador.