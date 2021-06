Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 00:01



O Grande ABC chegou ontem a 11 dias consecutivos com mais de 15 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. O número é o mínimo para que a região consiga alcançar a meta estipulada pelo governo do Estado de vacinar todas as pessoas com 18 anos ou mais até o dia 15 de setembro. Ontem, as sete cidades, juntas, ministraram 27.024 frações dos imunizantes, sendo 26.724 referentes à primeira dose e 300, à segunda.

Com isso, o número de moradores da região que já iniciaram o esquema vacinal chegou a 1.050.368, o que corresponde a 37,4% dos 2,8 milhões de habitantes do Grande ABC e 49,6% dos munícipes com 18 anos ou mais. Já o reforço foi aplicado em 343.399 pessoas, ou seja, 12,2% da população total e 16,2 dos adultos.

Quatro das sete cidades do Grande ABC já atingiram a marca de 50% dos adultos imunizados ao menos com a primeira dose: Ribeirão Pires (58,8%), São Caetano (58,1%), Santo André (54%) e São Bernardo (50,6%). Diadema, com 47,3% de cobertura, está perto de entrar para o grupo, enquanto Rio Grande da Serra, com 38,4%, e Mauá, com 38,6%, ainda estão bem longe das cidades vizinhas.



NOVOS GRUPOS

Para melhorar sua situação no Vacinômetro – publicado na página 3 –, Mauá promove hoje o Dia D da vacinação contra a Covid. Durante 12 horas os munícipes com 40 anos ou mais vão poder se proteger da Covid-19 em estrutura montada no estacionamento da Prefeitura, que vai funcionar das 8h às 20h.

Os munícipes podem optar pelo sistema drive-thru ou convencional. A entrada para os usuários de carro será pela Rua Vitorino Dell’Antonia, enquanto o acesso a pedestres ocorrerá pela Avenida João Ramalho.

A campanha de imunização para este grupo etário continuará durante a semana nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, das 9h às 16h, sempre de segunda-feira a sexta-feira.

Para ser imunizado é obrigatório o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br, o que agiliza o atendimento e evita aglomerações. Também é necessário apresentar comprovante de endereço (serão vacinadas somente as pessoas residentes em Mauá), CPF e documento com foto (CNH ou RG).

Pessoas com suspeita de Covid devem aguardar por quatro semanas após o surgimento dos sintomas para se vacinar. Quem teve febre acima de 37,5°C no dia ou nas últimas 24 horas também precisa adiar a aplicação. Aqueles que receberam a vacina contra a Influenza (gripe) precisam respeitar o intervalo de 14 dias entre as doses.