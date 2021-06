Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 00:01



Levantamento realizado pelo Diário junto às prefeituras do Grande ABC mostrou que nas cidades de Santo André, São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra 18.742 pessoas já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mas ainda não voltaram para completar o esquema vacinal. O número é 12,8% maior do que o apurado em 8 de junho, ocasião em que 16.610 moradores estavam com a segunda dose em atraso. As outras cidades não responderam à demanda.

A aplicação da segunda dose na região tem sido lenta. Em maio, 84.296 pessoas completaram o esquema vacinal. Em junho, entre os dias 1º e ontem, foram apenas 12.935 doses aplicadas. Ainda que o intervalo para os imunizantes da Astrazeneca e da Pfizer seja de três meses, bem maior do que os 28 dias da Coronavac. A diferença chama a atenção. Especialistas reiteram o tempo todo que somente a aplicação das duas doses da vacina pode dar a proteção contra a Covid-19.

Em Santo André, cerca de 5% das 289.829 pessoas que haviam tomado a primeira dose até 24 de junho estavam com a segunda dose em atraso, um total de 14.491 pessoas. A Prefeitura informou que não registrou falta de doses e que orienta no momento da vacinação sobre o prazo para o reforço.

São Caetano informou que 1.799 pessoas ainda precisam tomar a segunda dose. Em Diadema, 1.725 pessoas estão com o esquema vacinal atrasado e a Prefeitura informou que tem feito busca ativa e intensificado as ações de conscientização sobre a importância de tomar a segunda para completar o esquema vacinal.

Em Rio Grande da Serra, 326 pessoas ainda não voltaram para tomar a segunda dose. A cidade tem a segunda menor proporção de doses aplicadas com relação ao total de imunizantes recebidos entre os 645 municípios do Estado.

Das 21.290 doses recebidas, 14.147 foram aplicadas até ontem, 66,45%. Segundo o secretário de Saúde de Rio Grande da Serra, Tchello Pierro, a lentidão na aplicação se deve ao fato de que a população idosa no município não é numerosa. Com a inclusão de pessoas a partir dos 50 anos na campanha, a administração acredita que essa proporção vá aumentar e afirma que a aplicação das doses está dentro do planejado.