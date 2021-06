Paulo Matheus celebra chance de vestir camisa do Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 00:01



Recém-chegado ao São Caetano para a disputa da Copa Paulista, o meio-campista Paulo Matheus, 22 anos, falou sobre a felicidade e importância para a carreira em vestir uma camisa como a do Azulão.

“É um prazer enorme estar aqui, o clube tem uma tradição muito grande e espero fazer uma grande temporada pelo São Caetano. Será muito importante para minha carreira também, então espero realizar um grande trabalho”, afirmou o recém-chegado atleta.

Seu último clube antes do São Caetano havia sido o Nacional. Assim, para a torcida que não o conhece, Paulo Matheus se apresentou. “Tenho uma boa visão de jogo e uma boa saída de bola. São características que o São Caetano estava buscando e espero ajudar o clube da melhor forma possível”, disse o meia, que ainda falou sobre sua integração com o elenco. “Me receberam da melhor forma possível, todos os profissionais do clube me trataram superbem desde o início e estou muito motivado para entrar em campo.”