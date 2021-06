Prefeitura de SP muda cronograma e adia para terça vacina de quem tem 45 anos

25/06/2021 | 22:39



A Prefeitura de São Paulo alterou o cronograma de vacinação contra a covid-19 previsto para o início da semana que vem. Receberão as doses na próxima segunda-feira, 28, pessoas com 46 anos, enquanto moradores com 45 anos serão vacinados na terça-feira, 29.

Antes dessa mudança, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde na noite desta sexta-feira, 24, a programação previa a vacinação dos dois grupos (45 e 46 anos) na segunda-feira, 28. Os dois grupos têm uma população estimada em 340.958, segundo a Prefeitura.

Essa é a segunda alteração promovida pela gestão municipal em uma semana. Na terça-feira, 22, a Prefeitura decidiu paralisar a aplicação após apontar esgotamento de doses; metade dos postos ficaram sem vacina no dia anterior. A aplicação foi retomada na quarta-feira, mas até esta sexta o abastecimento ainda não estava completamente normalizado.

A Secretaria de Saúde não detalhou as razões para a mudança da vacinação para a próxima segunda-feira. Anteriormente, a pasta vinha destacando a alta procura pelos imunizantes, assim como problemas de abastecimento por parte do governo do Estado, que por sua vez diz depender dos repasses efetuados pelo Ministério da Saúde.

"Para garantir as doses à população do município de São Paulo, a SMS reforça a obrigatoriedade de se apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente CPF e cartão SUS", lembrou em nota a pasta.

Moradores de grupos anteriormente elegíveis para a vacina também podem se vacinar. A Prefeitura informou que primeiras e segundas doses serão aplicadas. "Vale lembrar que o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro."