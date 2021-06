Santo André reencontra técnico Paulo Roberto

Dérek Bittencourt

26/06/2021



O Santo André realiza hoje seu quarto compromisso na Série D do Brasileiro. Depois de vencer o Bangu-RJ na estreia, acabou superado por Boavista-RJ e Portuguesa e, desta maneira, precisa voltar a triunfar para se manter no G-4 no Grupo A-7 da competição. E pela frente terá velhos conhecidos: o São Bento e o técnico Paulo Roberto, às 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema.

A equipe de Sorocaba foi adversária do Ramalhão nesta temporada, pelo Paulistão, quando empataram por 0 a 0, no Canindé. Naquela oportunidade, o treinador andreense era justamente Paulo Roberto, que hoje estará à beira do campo comandando o adversário.

“Será grande encontro. Tenho admiração e respeito pelo Paulo Roberto e sua comissão, então esse reencontro é muito legal. Mas mais legal ainda será sair vitorioso”, destacou o goleiro Fabrício, que trabalhou com o técnico nessa última passagem. O arqueiro ainda falou sobre o desempenho ramalhino até aqui nesta Série D. “É difícil falar da campanha até aqui porque o campeonato ainda está no começo. Não temos tido resultados positivos que queríamos, mas a atitude do time dentro do campo tem sido boa, tem lutado, se entregado. As equipes do nosso grupo são do mesmo nível, então os jogos são decididos nos detalhes”, emendou.

Fabrício também falou sobre suas expectativas para o embate de hoje à tarde. “Projeto grande jogo. Creio que faremos boa partida. Batemos na trave nos últimos dois jogos, mas acredito que vamos deslanchar e sair de campo com os três pontos”, concluiu.