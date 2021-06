Correção de rumo

Do Diário do Grande ABC



25/06/2021 | 23:59



A Justiça suspendeu ontem a licitação que escolheria as agências para executar a milionária verba publicitária da Prefeitura de São Bernardo. Suspeitas gravíssimas recaem sobre o processo, conforme denunciam os vereadores Glauco Braido (PSD) e Rubinho Nunes (sem partido) – este último, da Capital. Até que a administração são-bernardense esclareça todos os pontos questionados na ação popular, a concorrência ficará paralisada, sob ameaça de multa de R$ 50 mil. A decisão é corretíssima. A lupa judicial certamente obrigará os responsáveis pelo edital a expurgar eventuais irregularidades que poderiam comprometer a lisura na aplicação de verba pública.



À primeira vista, há indícios de falhas graves no processo conduzido pela secretária de Comunicação de São Bernardo, Thais Santiago. O principal deles é que o valor geral do contrato, que pode ser dividido entre até três agências, supera muito o orçamento aprovado pela Câmara para ser investido em propaganda: R$ 46,2 milhões contra R$ 22,8 milhões.



Thais e o município, os dois alvos da ação popular, tentaram se antecipar e explicar a diferença de valores, mas não conseguiram convencer o juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, da 1ª Vara da Fazenda Pública. O magistrado notou a falta de documentação para embasar a tese da defesa e, citando “a relevância dos argumentos” e a “existência de indícios de potencial dano ao erário”, concedeu a tutela antecipada para paralisar o andamento da licitação.



Se quiser prosseguir com a concorrência, a Prefeitura de São Bernardo precisa explicar corretamente os dados questionados ou corrigir o que estiver eventualmente errado. Este Diário, desnecessário dizer, reconhece a importância do investimento público em publicidade, importante para assegurar a transparência dos atos administrativos, mas não deixará de denunciar o menor sinal de irregularidade no gasto de dinheiro público. A intervenção judicial no processo vai assegurar que, se é que houve algum desvio, o caminho da moralidade seja retomado. É o que a sociedade espera.