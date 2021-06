Anderson Fattori

Do Dário do Grande ABC



26/06/2021 | 00:01



Bispo da Diocese de Santo André – responsável por todas as paróquias do Grande ABC –, dom Pedro Carlos Cipollini celebrou ontem, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André, missa em homenagem aos mais de 500 mil brasileiros que perderam a vida para a Covid. A cerimônia contou com presença de público, entre eles o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) e transmissão ao vivo pelas redes sociais.



Entre os mortos estão quatro padres – José Aguirre, Sante Colina, José Raschele e José Roldan – que atuaram durante décadas no Grande ABC e que não resistiram ao vírus. “Nós estamos celebrando esta Santa Missa das Exéquias na intenção dos falecidos e também para confortar todos os familiares, amigos, parentes, porque não são números, são pessoas e o sofrimento é muito grande”, comentou dom Pedro.



O primeiro padre que perdeu a vida para a Covid foi José Raschelle, nascido na pequena comunidade de Mori, na província de Trento, Norte da Itália. Tornou-se diocesano em 7 de janeiro de 1965. Em Ribeirão Pires, Raschelle construiu e manteve diversas igrejas: Sant’Ana (onde atuou durante 43 anos), São Francisco de Assis, Santa Rita, Sagrado Coração de Jesus, Santa Luzia e Nossa Senhora Aparecida da IV Divisão. Ele faleceu aos 96 anos, dia 31 de julho de 2020, em Ribeirão Pires.



Outra vítima foi o espanhol José Roldan, que chegou à Diocese de Santo André no início da década de 1960 e se tornou grande propagador da devoção a Nossa Senhora Aparecida, onde foi pároco da igreja como o mesmo nome e posteriormente reitor do santuário dedicado à padroeira do Brasil, na Pauliceia, em São Bernardo. Padre Roldan completou 70 anos de ordenação presbiteral em maio de 2020 e faleceu aos 95 anos, em 11 de dezembro de 2020, em Maringá, no Paraná.



O coronavírus também vitimou Sante Collina. Nascido e criado na Itália, deu seus primeiros passos rumo ao sacerdócio no país. Veio para a Diocese de Santo André em 1980, onde serviu por 40 anos nas paróquias São Geraldo Magella e Jesus de Nazaré, ambas em São Bernardo. Após 56 anos de sacerdócio, Sante foi acometido por pneumonia e testou positivo para a Covid, não resistindo ao enfraquecimento da função pulmonar. Faleceu aos 81 anos, dia 14 de janeiro de 2021, em Castel Bolognese, na Itália.



Conhecido como padre construtor, José Aguirre Suberviola nasceu na Espanha, mas construiu toda a caminhada sacerdotal no Grande ABC, principalmente na Paróquia Santa Maria, em São Bernardo, no Demarchi, onde permaneceu de 1977 a 2013. Na cidade teve intensa atividade pastoral, levando ao povo formação religiosa em igrejas, escolas ou garagem de moradores. José Aguirre completaria 60 anos de ordenação presbiteral dia 9 de julho. Faleceu aos 83 anos, em 20 de abril de 2021, vítima de parada cardíaca por complicações da Covid, em São Bernardo.



