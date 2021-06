Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 00:01



Seis de cada dez mortes por Covid-19 confirmadas nos últimos sete dias no Grande ABC aconteceram em Mauá ou em São Bernardo. As duas cidades são as que mostram maior descontrole da pandemia neste momento e, juntas, registraram 114 dos 195 falecimentos do dia 19 de junho até ontem, ou seja, 58,5%.

A pior situação é a de Mauá, que acumulou 63 mortes no período. São Bernardo registrou 51 perdas, seguida por Santo André (31), Diadema (30), São Caetano (16), Ribeirão Pires (quatro). Rio Grande da Serra foi o único município que não computou mortes desde o dia 19.



Ontem, o Grande ABC registrou mais 27 mortes, sendo 13 em Mauá, sete em São Bernardo, quatro em Diadema e três em São Caetano. Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não reportaram óbitos. No total, 8.868 pessoas perderam a vida para a Covid-19 na região desde o início da pandemia.



Em relação ao número de pacientes infectados pelo coronavírus, foram confirmados mais 1.118 casos, maior número para período de 24 horas desde o dia 16 de junho, quando foram 1.140 registros. No total são 215.452 diagnósticos positivos de Covid, sendo que, destes, 195.895 estão recuperados da enfermidade.



ESTADO

Os 645 municípios paulistas registraram entre quinta-feira e ontem mais 20.994 pacientes infectados pelo coronavírus e 772 mortes em decorrência da Covid-19. Com isso, no total, o Estado alcançou a marcar de 3.669.196 casos e 125.378 óbitos. Entre o total de positivos, 3.244.856 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 385.695 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem havia 21.641 pacientes internados em todo o território de São Paulo, sendo 10.294 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.347 em vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 77,1% e na Grande São Paulo é de 71,9%.



BRASIL

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, o País registrou entre quinta-feira e ontem mais 2.001 mortes em decorrência da Covid, além de 79.277 novos casos. Com isso, já são 511.142 falecimentos e 18.322.760 desde o início da pandemia. O número de pessoas que pegaram Covid e se recuperaram subiu para 16.548.159. Isso corresponde a 90,3% do total dos infectados pelo vírus.

Ainda há 3.672 óbitos em investigação. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.