Fervor em Ribeirão, mas Kiko está ausente

Raphael Rocha



26/06/2021 | 00:01



Ribeirão Pires vive fervor político, potencializado com a aprovação da taxa do lixo na quinta-feira. Enquanto o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (PTB) busca capitalizar politicamente como opositor, o governo do prefeito Clóvis Volpi (PL) tenta imputar ao petebista digitais na cobrança do tributo – alegando que Roncon é aliado direto do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que votou a favor do Novo Marco do Saneamento. Mas há um personagem distante de tudo isso, cuja ausência também é bem comentada: o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB). Desde que o tucano perdeu a reeleição e foi trabalhar com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), como secretário de Administração, Kiko sumiu de Ribeirão e dos assuntos políticos relacionados à cidade que ele governou entre 2017 e 2020.

BASTIDORES

Indo para o ninho

Começa a ganhar corpo e forma movimentação em torno do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem base eleitoral em São Bernardo. O parlamentar federal deve buscar a reeleição pelo PSDB. O assunto foi pautado em reunião do tucanato em São Caetano – o partido na cidade é presidido pelo ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de quem Alex é muito próximo. Esse passo também traz reflexos para 2024, já que o PSDB é o partido do prefeito Orlando Morando, que não poderá buscar a reeleição daqui a três anos.

Conversas

O vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, vem sendo pressionado por deputados federais e por potenciais candidatos à Câmara Federal para se lançar à Assembleia Legislativa no ano que vem. Nos bastidores da política são-bernardense, o comentário era que Fuzari tentaria vaga de deputado federal, mas não de estadual. Será que haverá reviravolta na rota?

CPI da Transpetro

A CPI da Transpetro da Câmara de São Bernardo teve nesta semana seu avanço mais considerável, ao ouvir Pedro Henrique Bertini Scucuglia, representante da Petrobras. Presidente da comissão, Ivan Silva (PP) criticou a falta de atuação da empresa na preservação das áreas exploradas, ausência de publicidade nos entornos (como avisos importantes), além dos cronogramas de limpeza. A CPI apura a atuação da Petrobras em áreas públicas.

Podcast

Podcast recém-lançado trata sobre política no Grande ABC. O PolitVoz, apresentado por Gerson Moura, é um canal de entrevistas com potenciais candidatos nas próximas eleições. “Em um mundo em que a política é vista de forma negativa, na maioria das vezes, nós queremos ser disruptivos e mostrar que este tema merece atenção de todos, porque há, sim, muita coisa positiva a ser apresentada”, disse Gerson. “Acredito muito na força da informação, principalmente no combate das fake news”, comentou Jean Moura, idealizador da ferramenta.

Barrado no baile

Os vereadores de Santo André decidiram criar grupo paralelo no WhastApp, sem a presença do vereador Márcio Colombo (PSDB). A alternativa foi lançada depois que o tucano entrou em conflito com colegas da casa, no grupo formal com todos os 21 parlamentares – ele citou que carro oficial é mamata da classe política e que irá doar metade do salário para ajudar no combate à Covid-19.

Articulação

A vitória do governo Marcelo Oliveira (PT) na sessão de terça-feira na Câmara de Mauá, quando a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi aprovada sem modificações estruturantes, foi acompanhada in loco pelo secretário de Planejamento, Rômulo Fernandes (PT). Coube a ele fazer os últimos ajustes na articulação para que o texto fosse referendado, já que o secretário de Governo, Leandro Dias (PT), deixou a casa antes do término dos trabalhos – Leandro vem enfrentando resistência dos parlamentares.