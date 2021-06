Vereadores de Diadema acionam MP contra reforma de Filippi

Júnior Carvalho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/06/2021 | 23:45



Vereadores de oposição em Diadema, Eduardo Minas, Reinaldo Meira (ambos do Pros) e Márcio Júnior (Podemos) entraram com denúncia no Ministério Público em que relatam inconstitucionalidade da reforma administrativa desenhada pelo governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) e aprovada no início do mês pela Câmara à revelia de parecer jurídico da casa que apontou falhas no texto.

O Diário vem mostrando desde o mês passado que o governo Filippi enviou projeto ao Legislativo que redesenhou algumas secretarias, extinguiu cargos e criou diversas outras funções de livre provimento. No dia 10, a base governista conduziu a aprovação definitiva da medida mesmo sob o parecer contrário da procuradora Laura Elizandra Machado Carneiro, funcionária concursada da Câmara, que julgou o projeto parcialmente inconstitucional pelo fato de o governo Filippi não especificar as atribuições dos cargos comissionados, como prevê entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal).

Há duas semanas, a própria gestão Filippi reconheceu, ao Diário, que cometeu essa falha ao formular a proposta e prometeu enviar ao Legislativo diademense outro projeto de lei adequando o texto às normas do STF. “Por esta razão, e em respeito a esta nova orientação, a Prefeitura de Diadema enviará oportunamente projeto de lei com a finalidade de compatibilizar com a mesma a legislação aprovada”, informou o Paço. Passadas duas semanas, porém, a Câmara ainda não registra nenhum protocolo do novo projeto.

No ofício ao MP, os parlamentares alegam que o Paço ignorou os vícios e “passou por cima do STF” ao, além de não enviar o projeto de lei prometido para corrigir a falha, nomeou o então chefe de Gabinete, Dheison Renan (PT), como secretário de Governo – a reforma administrativa deu status formal de secretário ao posto ocupado pelo petista. “Como se vê, o Executivo ignorou o vício existente, passando por cima, inclusive, do STF, e vai continuar nomeando pessoas, que exercerão funções, despacharão, decidirão, de forma totalmente irregular, tornando nulas suas decisões, a começar pelo primeiro nomeado, em importante cargo na estrutura administrativa”, citam os vereadores que, no fim do documento, pedem que a Promotoria acione a Justiça “no sentido de tentar barrar tais nomeações, evitando pagamentos salariais indevidos e decisões nulas de eventuais nomeados”.

Ao Diário, o governo Filippi negou que haja inconstitucionalidade no projeto e voltou a prometer enviar nova proposta ao Legislativo, mas não deu previsões. “A Prefeitura mantém a posição de que o artigo 91 do projeto de lei, que trata da reformulação administrativa da Prefeitura, não contém nenhuma inconstitucionalidade, visto que a feição dos cargos que ali estão sendo criados respeita na íntegra os preceitos contidos no inciso 5º do artigo 37º da Constituição Federal. Não há, portanto, afronta à Constituição Federal no que tange à criação desses cargos”, sustentou o Paço.