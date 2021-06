E ainda não acabou

Do Diário do Grande ABC



Há um ano e três meses vivemos em um verdadeiro caos. Enquanto assistimos países sem mortes, sem máscaras, voltando a uma vida normal de liberdade, dignidade e sanidade, principalmente, nós ainda contabilizamos mortos e esperamos uma solução para que a população seja vacinada em massa. Já é tempo de voltarmos a fazer planos, de concretizar, de cada um de nós respirar o novo mundo.



Chega de notícias de mortes; queremos as notícias de vida; chega de não ter solução, queremos as soluções e justiça. Um país como o Brasil, de um povo alegre, acolhedor, não combina com esse massacre que estamos vivendo, nem a tristeza nem a falta de esperança.



Estamos no meio de um turbilhão de problemas de saúde, de economia, de história de País onde a alegria e a esperança sempre moveram esse povo. Mas enterraram junto com essa pandemia tudo o que de melhor tínhamos, a alegria.



Agora procuram-se culpados pelo vírus, pela economia, pelo desemprego, pela tristeza. Mas quem é o culpado? O mundo, o País, a humanidade, a ganância, a doença dos tempos. Poder. Eu, você, quem é?



Há muito tempo o homem deixou de pensar no coletivo e passou a olhar apenas para o próprio umbigo, tudo se foi, estragaram tudo. O que sobrou? Brigas por tudo, por lado, pelo certo e pelo errado, pela divisão. E isso vai solucionar o quê? Não é possível que todos não queiram a mesma coisa.



Se houvesse um mínimo de empatia entre as pessoas, a união se faria presente e todos receberiam a mesma coisa, a solução. Mas não, resolveram que o achismo e defender seu lado são a solução, apenas ter o gostinho da vitória. Nem sempre a suposta vitória é o melhor.



Nós queremos que tudo isso acabe, que possamos sim sair e deixar de saber todos os dias quantos mortos teve. Quero que chegue logo o dia em que a notícia do dia seja ‘acabou a pandemia’, mas junto com isso o ser humano também terá que mudar. Enquanto isso, viveremos à espera de um fim que nunca chegará, simplesmente porque o humano se recusa a compreender que seu tempo de disputas e poder acabou por aqui.



Olhe para frente, para os lados, para trás, compreenda que o mundo não gira em torno de você, não está sozinho, sem você todos vivem muito bem. O mundo foi feito por pessoas, muitas pessoas, para viverem em comunhão, uns ajudarem aos outros, mas isso se findou, e hoje moram a arrogância, o preconceito, a superioridade. Enquanto isso persistir seremos sugados pelo redemoinho do fim. Acredito que não é o que queremos.



Maristela Prado é escritora, crítica literária e criadora do site asletrasdavida.com



Lázaro

Acredito que alguma história mirabolante vai aparecer neste enigmático caso Lázaro. Cerca de 300 homens das mais diversas forças de segurança, cachorros farejadores, helicópteros, drones, outras parafernálias eletrônicas e nada do homem? Isso porque já houve troca de tiros e até policial ele feriu. Virou piada, né! Que tal deixar o homem em paz, fazer um filme, seriados e juntar-se a outras lendas como chupa cabras, mula sem cabeça e outras mais. Dizer o que, né, além de rir? O que a polícia de Goiás precisa mais? Será que o problema é falta de estilingue? Seria cômico não fosse trágico!

Mauri Fontes

Santo André

Quer ser feliz?

Faça terapia. Veja uma ou mais casas no cume ou nos vales das montanhas, cruzes, igrejas e até torres e naves isoladas em amplidão de cordilheiras que se sucedem em profundo silêncio. Impressionam por suas imponências e majestosas aparências, como se não fosse deste mundo em que vivemos. Deus parece nos falar por meio de nossos pensamentos e dizer: ‘Essas paisagens são calmante para sua alma, que se agita em mundo citadino, conturbado e desassossegado’. A alma e o espírito, silentes, falam por meio do olhar, e não dos sons como o trovão.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano

Descaso

Dia 24, por volta de 21h, na Alameda Campestre, entre as ruas Vitória Régia e Figueiras, em Santo André, começava nosso martírio! Veículos com motores ‘estourando’, barulho infernal e em grandes velocidades nesse pedaço, sem respeitar o fluxo de pessoas. Automóveis estacionados em faixas de segurança, que estão apagadas. Aliás, não temos nem faixas para divisão de mão de direção. Muitos motoristas desavisados acreditam que seja mão única de direção. Também temos grande movimento de ônibus, caminhões e outros de porte médio. Muitas vezes o veículo tem que parar para deixar o outro passar porque dois juntos não passam. O motivo? Estacionamento dos dois lados da via. Também houve grande aglomeração de pessoas sem respeitar os limites de segurança em virtude da Covid-19, muitas conversando bem de perto uma da outra, sem máscaras. A festa pela Alameda durou até mais ou menos 0h. Será que não temos um órgão de fiscalização competente para acabar com esses dissabores? Temos o direito, conforme a lei que rege a perturbação do sossego, das 22h às 7h, Lei Municipal 14.824, de 2002.

Cláudio Luiz da Silva

Santo André

Para refletir

O Grande ABC tem menor número de mortes em um dia útil desde abril (Setecidades, ontem). É fato que exige profunda reflexão. Ou seja, até quando vamos conviver com a perda de vidas humanas? E, sobretudo, com a displicência de implementação de medidas adequadas por parte do governo federal.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Afronta à Nação

Gilmar Mendes, afrontando a Nação, estendeu os efeitos da declaração de suspeição de Sergio Moro a outros dois processos envolvendo Lula, do sítio de Atibaia, Interior de São Paulo, e o do terreno para sede do Instituto Lula. Na prática, esses processos voltam à estaca zero! Ou serão decididos no dia de ‘são nunca’. Esses fatos destroem o nosso sonho, e esperança de ver este Brasil priorizando a ética nas nossas instituições.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Só Freud explica

É desanimador ver o retrocesso do Brasil em termos de abrandar e esquecer a corrupção no Brasil (STF – Supremo Tribunal Federal), e a ficha limpa (Câmara) etc. Se não tivessem ‘achado’ os tais hackers, os sete ministros do STF teriam afrontado os dez juízes que reconheceram a culpa de Lula? Isso foi armação, pois lembro dos adeptos de Lula dizerem que aguentasse na prisão, pois iriam tirá-lo dali. Aí ‘aparecem’ os hackers, que, por sinal, onde estão? Será que ninguém se interessou por saber quais outras conversas eles têm gravadas? Mas gostaria mesmo é de saber a obsessão do ministro Gilmar Mendes em relação ao ex-juiz Sergio Moro, pois monocraticamente quer estender a suspeição de Moro aos demais processos envolvendo o ‘santo’ Lula. Só Freud explica, e pode nos ajudar!

Tânia Tavares

Capital