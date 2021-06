Obituário - 26 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Francisco José de Oliveira, 94. Natural de São Miguel dos Campos (Alagoas). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulina de Campos Silva, 92. Natural de Cuiabá (Mato Grosso). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elzira Montilha Kennez, 86. Natural de Birigui (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Dulce Teixeira de Andrade, 86. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Professora. Dia 22. Memorial Planalto.

Francisca Marques Lopes, 85. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia no bairro Tatuapé, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Francisco de Campos, 85. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Yvanyra Parisotto, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joana Manosliskhi Gobetti, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Policarpo de Araujo, 81. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulino Borghi, 73. Natural de Promissão (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Alcides Lucena Duarte, 70. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marinaldo Urbano dos Santos, 69. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Paulino e Silva, 68. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Lucas da Silva, 50. Natural de Santo Antonio do Amparo (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 22. Cemitério Parque da Cantareira (São Paulo).

Uilson Alexandre Rosa, 39. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Açougueiro. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rhauan Carlos Alborguete, 25. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Luiza Sanches de Oliveira, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

João Diogo Braz, 82. Natural de Amparo da Serra (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Gil Pinheiro dos Santos, 79. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Parque dos Pinheiros.

Ivonete Ramos Nunes, 74. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Ginezio Correa, 73. Natural de Ibitinga (São Paul). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Nair Agostinha Batista dos Santos, 69. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Phoenix.

José Tadeu Messias, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Antonio Alves de Mesquita, 62. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Sandra Cristina Fernandes, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Inácio do Nascimento, 55. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Autônomo. Dia 22, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Minervina Maria de França, 101. Natural de Sumé (Paraíba). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Alves de Araujo, 91. Natural de Guaraciaba do Norte (Ceará). Residia no Sítio do Mandaqui, em São Paulo. Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Zilda Raimundo, 90. Natural de Brumadinho (Minas Gerais). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedito Mantovani, 80. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 22. Crematório Vila Alpina.

Aloísio Trabuco de Oliveira, 78. Natural de Conceição do Coité (Bahia). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Arcides Francisco, 78. Natural de Luís Antonio (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Neusa Aparecida Pires Ferreira, 74. Natural de São Bernardo. Residia em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Vale da Paz.

Ronaldo Lelis Guerrero, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério São Paulo.

João Bosco da Silva, 67. Natural da Pedra do Anta (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Luiz Carlos dos Santos, 59. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Anibal Correia da Silva, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Maciel de Oliveira, 58. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Josemiro José dos Santos, 57. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

José Domiciano Gouveia Lima, 56. Natural de Nova Russas (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Segurança. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Nelson Benedetti, 62. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Kátia Aparecida Rodrigues da Silva Arruda, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Francisco Rodrigues Fardin, 90. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Carmem Rios Parra Penteado, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Rosilange Menino, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José.