Eduardo Polastreli rebate a mulher e afirma que é dono dos negócios da família

25/06/2021 | 17:11



Mais um capítulo na polêmica história envolvendo o novo affair de Eduardo Costa.

Após Mariana Polastreli afirmar que sustenta o marido e é dona dos negócios da família, Eduardo Polastreli procurou o colunista Leo Dias para dar sua versão da história.

Segundo ele, o comércio só está no nome da esposa, por uma decisão dos dois, mas o verdadeiro dono é ele:

As lojas foram compradas por mim e tudo o que tenho coloco no nome dela. Daí essa pose de dizer que tudo é dela. O próprio irmão dela defendeu minha índole.

Polastreli afirmou ainda que é sim estudante de engenharia, mas que é ele que paga as mensalidades da faculdade, e não a esposa, como ela afirma. E continua:

Eu faço as compras no mercado porque ela não ia em supermercados por se achar estrela. Tinha vergonha de ir! Não comprei celular com dinheiro dela, quero que ela prove que comprou alguma coisa para mim. E sobre a falência, a empresa que abri no nome dela está apenas desativada. Cartão da empresa que paga minha mensalidade e faço compras para casa. Só é vinculado a ela porque a empresa está no nome dela, mas é metade minha, lucros e dívidas. Tenho três fontes de renda que jogo tudo na conta dela.

Eita!