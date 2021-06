Dedé Santana revela que deu beijo de língua em Xuxa Meneghel, mas apresentadora não gostou: - Ela achou chocho

25/06/2021 | 17:10



Dedé Santana fez uma revelação e tanto em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro. Durante o bate-papo, o ator contou que o beijo que protagonizou com Xuxa Meneghel em Os Trapalhões e o Mágico de Oróz, filme de 1984, foi real.

- Eu fiz um filme, né, o Mágico de Oróz, e eu era o noivo dela. E no final tinha um beijo e tal, era um beijo na boca, e eu estava sem jeito. A Xuxa era muito minha amiga, como era amiga do Sérgio também. E chegou o dia da cena do beijo. Eu falei para o diretor Como é que eu faço? Ele falou Sei lá, fala com ela. Ela quer a cena do beijo.

O humorista, então, foi falar com a apresentadora sobre a cena.

- Eu cheguei e falei Xuxa, hoje é a cena do beijo. Ela falou Ah é, tudo bem. Eu falei Vai chover, a gente se molha e os dois molhados vão se beijar. Só que tem um problema, Xuxa: eu não sou galã de novela. Eu não sei dar beijo técnico. Como é que eu faço? Ela virou para mim e falou assim Lasca! Aí chegou na hora, começou a chover e tal, e eu peguei a Xuxa, dei aquele beijo na boca, aí corta. Eu fui lá, falei Xuxa, como é que foi o beijo? Ela falou Foi chocho [risos].

Que situação, hein?