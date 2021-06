Rafael Ilha desmente ter sido preso por tráfico de armas e se defende: - Não cometi crime algum

25/06/2021 | 17:10



No A Tarde é Sua dessa sexta-feira, dia 25, Rafael Ilha se pronunciou após ter sido noticiado que ele havia sido condenado por suposto tráfico de arma ao lado da esposa, Aline Kezh. Para a apresentadora Sônia Abrão, o ex-A Fazenda explicou que ficou surpreso com a repercussão e ainda explicou exatamente o que aconteceu:

- Eu estava buscando a Laura na escola e meu pai me ligou: filho, você tá preso? Você foi preso? E eu: como assim, pai? [E ele] Saiu um monte de notícias que você foi preso. E eu: não, não tô sabendo de nada, não tô preso... e aí daqui a pouco começaram a ligar para a minha mãe (...). Em casa eu fui pegar o telefone e fui dar uma checada e aí eu comecei a ver os absurdos. Veio o susto, veio a surpresa do que estavam falando: Rafael Ilha foi preso, Rafael Ilha está para ser preso, tudo uma fake news gigantesca. Não cometi crime algum. Crime de tráfico de armas, isso não existe. Não tem o que haver condenação. Se fosse para eu estar preso, se fosse nos Estados Unidos eu já estaria pagando o preço do meu erro.

Em seguida, continuou:

- E aí eu comecei a ficar muito assustado com a proporção que tomou. Um site atrás do outro. Fiquei impressionado de ver sites grandes falando: condenado, preso e isso não procede, isso são fake news. Não aconteceu. Até comecei a ligar para alguns amigos meus para saber de onde que tinha vindo essa notícia, da onde veio essa faísca que acendeu tudo isso, mas não conseguimos descobrir.

Por fim, o ex-Polegar concluiu:

- E outra coisa: como pode haver uma condenação se o processo ainda existe? Além de existir, eu não vou ser condenado, não haverá condenação. E ponto final, é isso. Eu fiquei louco porque ficaram me ligando até tarde: você tá bem? Você tá preso? Um desgaste. Meus filhos preocupados, meu pai no Rio de Janeiro, minha mãe em casa. Foi muito difícil isso aí. Mas tá tudo bem, já foi tudo parcialmente esclarecido.

O advogado do casal também falou:

- O que houve foi o seguinte. O tribunal desclassificou o delito onde a Aline Kezh comprou no Paraguai o armamento desmontado para usar em sua fazenda, como hobby, para tiro ao alvo, e chegando aqui ela ia regularizar, mas acabou sendo detida pela Polícia Federal. Rafael Ilha não sabia deste presente, porque o Rafael Ilha não cometeu crime. E esse processo ainda está em fase de recurso. Então cuidado: Rafael Ilha e Aline Kezh não foram condenados. De modo que: cuidado com fake news.